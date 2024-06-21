Сборные Украины и Словакии встретились на поле в Дюссельдорфе. Матч приняла "Меркур-Шпиль-арена". Голы, которые принесли Украине победу, забили герои дня Роман Яремчук и Николай Шапаренко. Love 24 рассказывает, что известно об их личной жизни.

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Яремчук давно и счастливо женат

Роман Яремчук женился еще в 2017 году. Его возлюбленная – модель по имени Кристина. Супруги воспитывают сына. Роман и Кристина редко делятся деталями личной жизни. Однако известно, что Кристина часто приезжает на матчи любимого, чтобы поддержать его.

Иногда в соцсетях девушка делится счастливыми фотографиями. Поклонники всегда оставляют много теплых слов и комплиментов.



Счастливая семья Яремчуков / Фото из инстаграма Кристины

Шапаренко подозревают в тайном романе

Между тем Николая Шапаренко подозревают в отношениях с Кристиной Шацких – дочерью футболиста Максима Шацких. Вероятных влюбленных несколько раз "поймали" вместе.



Шапаренко и Шацких "поймали" вместе / Фото Tribuna

Кроме того, они часто обмениваются лайками и комментариями в соцсетях. По данным СМИ, именно ради Шапаренко Кристина остается в Киеве.

Известно, что Кристина увлекается фотографией и вокалом. Она даже участвовала в проекте "Голос. Дети".