Физическое насилие совершается открыто и очевидно. Эмоциональные и моральные абьюзеры действуют "изящнее" и поначалу потенциальная жертва ни о чем не догадывается.

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Признаки эмоционального абьюза

Как правило, эмоциональный абьюз предполагает контроль одного человека над другим. Партнер может быть слишком вовлечен в повседневную работу или контролировать ее. При этом он не учитывает выбор второй половинки и как следствие – неспособность делать свой выбор.

Разногласия во взглядах партнеров – это нормально. Но если они всегда сопровождаются криком одного и страхом другого, это может свидетельствовать об эмоциональном насилии.

Эмоциональный абьюз может сопровождаться криком / unsplash.com

Здоровые отношения – когда партнер умеет слушать и проявлять уважение, в частности, к нуждам другого. Если он это делает с презрением, пренебрежением, апатией или даже отвращением – это следует проанализировать и понять дальнейшую судьбу таких отношений.

Общение, открытость и честность придают отношениям гармонию. Другая сторона – когда одному из партнеров приходится все время обороняться и защищаться. Это свидетельствует об абьюзе со стороны другого.

Принудительные заявления, угрозы, шантаж, запугивание – все это преследует цель загнать партнера (потенциальную жертву) в угол и не дать тому уйти. Но это яркие маркеры опасных отношений.

Отказ обсуждать проблемы, неприятие или непризнание их и, как следствие, игнорирование чувств партнера может свидетельствовать о том, что рядом эмоциональный абьюзер. В таком случае возникает чувство одиночества.

От эмоционального абьюза возникает чувство одиночества / unsplash.com

Части обвинение от партнера во всех неприятностях могут вынудить потенциальную жертву впоследствии поверить в их "вину". Более того – эмоциональные насильники могут породить мнение, что другой партнер заслуживает жестокости. Наряду с этим возникает стыд и насилие будет продолжаться.

Газлайтинг – один из аспектов эмоционального насилия. Он подразумевает сомнения в собственных суждениях и здравомыслии. А единственным "правильным" является мнение партнера.

Возвращаясь к первому пункту о контроле – он рождает изоляцию. Лучше всего эмоциональное насилие можно проанализировать по общению с друзьями и родными. Если его стало в разы меньше или оно исчезло вообще – это влияние эмоционального насильника. Такая категория будет убеждать, что партнер никому не нужен и в результате будет возникать ощущение отрешенности.

Эмоциональные абьюзеры создают чувство отчужденности / Pexeles

Каждый человек переживает в своей жизни взлеты и падения, перепады настроения. Но если от этого страдает партнер, следует задуматься о здоровье таких отношений. И важно – не доверять тому, что происходит после. Обычно в таких случаях эмоциональный насильник может заглаживать свою вину и сыпать обещаниями, что это больше не повторится.

Варианты к действию

Эмоциональный абьюз не может быть оправдан. Хорошо проанализированы ситуации (по возможности со специалистом-психотерапевтом) важно вовремя прекратить. Прислушивайтесь к собственным ощущениям. Представьте, какие отношения вы хотите иметь и сравните с тем, что есть сейчас.

Сделайте:

обратитесь за консультацией к терапевту;

привлеките поддержку друзей и родных;

поговорите со своим эмоциональным абьюзером и попытайтесь выяснить ситуацию.

Если ничего не будет помогать – решитесь поставить точку, но прежде всего позаботьтесь о собственной безопасности.

Не делайте:

не вступайте в конфликт с обидчиком;

не вините себя;

не убеждайте себя, что завтра все изменится;

не игнорируйте свои мысли и чувства.

Никто добровольно не выбирает насилие. В такой ситуации важен этап восстановления. Здесь тоже следует обратиться к специалистам и вместе проработать его.