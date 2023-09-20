40-летний японец женился на кукле-аниме: фото счастливой "пары"

Госслужащий из Токио Акихико Кондо женился на кукле-клоне известной японской виртуальной певицы. Он поддерживает "фиктосексуальные" отношения.

Акихико Кондо устроил роскошную церемонию, на которой собралось около 40 гостей, за исключением его родителей, отказавшихся принимать приглашение. После того, как его назвали "странным", "сумасшедшим" и "психом", 40-летний японец заявил, что выступает за "фиктосексуальные" отношения.

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Стоит заметить, что фиктосексуальность – общий термин для тех, кто испытывает сексуальное или романтическое влечение к вымышленным персонажам.

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Акихико Кондо основал ассоциацию FictoSexual с целью способствовать большему пониманию фиктосексуальности. В настоящее время в ассоциацию входят только четыре члена. Со всем тем мужчина планирует провести массовое мероприятие до конца этого года.

Акихико Кондо с "женой" / Фото Daily Star

"У общества нет хорошего понимания этой проблемы. Фиктосексуальные люди часто боятся преследований и не имеют возможности честно рассказать о своих чувствах. Я думаю, разговор может помочь им узнать, о чем они думают", – сказал Кондо.

"Надеюсь, что в будущем фиктосексуалы не будут преследоваться, и их примет каждое место, если именно там они захотят провести свою свадьбу", – дополнил он.

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Изуми Цудзи, профессор социологии культуры из Университета Тюо и секретарь Японской молодежной исследовательской группы, отметил: "Фиктосексуалы возникли примерно в одно и то же время с явлением японской подкультуры, известной как "отаку", в 1980-х и 1990-х годах". Термин "этака" – это жаргонный термин, который можно перевести как "компьютерщик" или "гик".

Цудзи указал, что Кондо стал пионером движения фиктосексуалов. Его избранный образ куклы – это воспроизведение Хацуне Мику, компьютерной поп певицы, ранее выступавшей вместе с Леди Гагой.

Пара живет вместе уже пять лет. Во время разговора с агентством новостей Asahi, Кондо рассказал: "Каждый день я рассказываю ей о своих планах, таких как "я иду на работу", и говорю ей комплименты за ее волшебный вид. Возможно, со временем мои ценности инвертировались из-за моей увлечённости видеоигры и анимацией, и фиктивные персонажи для меня стали важнее реальных людей".