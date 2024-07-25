Вечные жертвы ради партнера: психолог объяснил, как не быть "мучеником" в отношениях

В отношениях нередко приходится жертвовать собственными желаниями ради счастья партнера. Это –нормально, если человек вам дорог. Однако иногда, когда жертв становится слишком много, все это перерастает в большую обиду.

Почему некоторые люди постоянно идут на жертвы

Психолог Роберт Тайбби за годы своего опыта встречал много пар, которые были на грани разрыва. Очень часто один партнер слишком много жертвовал в отношениях и не говорил о собственных желаниях. В конце концов, он доходил до предела и "закипал".

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Тайбби отмечает, что поведение партнера, который постоянно жертвует, является неправильным. Вероятно, он делает это не просто так. Вот возможные причины:

вы ожидаете, что любимый человек сделает так же. Но здесь важно понимать, что все ожидания – только в вашей голове. Другой человек может о них даже не догадываться, а будет считать, что эта жертва для вас не является проблемой. Поймите, что партнер не читает ваших мыслей;

вы ведете счет. Если вдруг вы поймете, что больше раз уступили партнеру, чем он вам, то это может привести к обиде.

В основном, люди идут на жертвы, потому что стремятся избежать возможного конфликта. Они боятся обидеть любимого человека и быть "плохими".

Да, жертвы являются частью жизни, но это не стандартный способ существования. Вместо того чтобы быть мучеником, живите своими ценностями, будьте честными с другими, заботьтесь, но не бойтесь говорить,

– подчеркнул психолог.

Для того чтобы выйти из роли того, кто постоянно жертвует, Тайбби советует больше общаться с любимым человеком. Это поможет избежать ловушек и неоправданных ожиданий. В коммуникации можно достичь компромисса, который устроит вас обоих.