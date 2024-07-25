Почему некоторые люди постоянно идут на жертвы

Психолог Роберт Тайбби за годы своего опыта встречал много пар, которые были на грани разрыва. Очень часто один партнер слишком много жертвовал в отношениях и не говорил о собственных желаниях. В конце концов, он доходил до предела и "закипал".

Читайте также Невеста связала крючком себе платье и смокинг любимому: невероятные кадры

Тайбби отмечает, что поведение партнера, который постоянно жертвует, является неправильным. Вероятно, он делает это не просто так. Вот возможные причины:

вы ожидаете, что любимый человек сделает так же. Но здесь важно понимать, что все ожидания – только в вашей голове. Другой человек может о них даже не догадываться, а будет считать, что эта жертва для вас не является проблемой. Поймите, что партнер не читает ваших мыслей;

вы ведете счет. Если вдруг вы поймете, что больше раз уступили партнеру, чем он вам, то это может привести к обиде.

В основном, люди идут на жертвы, потому что стремятся избежать возможного конфликта. Они боятся обидеть любимого человека и быть "плохими".

Да, жертвы являются частью жизни, но это не стандартный способ существования. Вместо того чтобы быть мучеником, живите своими ценностями, будьте честными с другими, заботьтесь, но не бойтесь говорить,

– подчеркнул психолог.

Для того чтобы выйти из роли того, кто постоянно жертвует, Тайбби советует больше общаться с любимым человеком. Это поможет избежать ловушек и неоправданных ожиданий. В коммуникации можно достичь компромисса, который устроит вас обоих.