Хэппи-энд или развод: люди, которые остались после измены, рассказали, что было потом

Нет правильно ответа на вопрос о том, можно ли простить измену. И чего точно не стоит делать, так это оставаться до конца жизни с человеком, которого вы так и не смогли простить. Рано или поздно эта обида разрушит вас изнутри.

Люди, которые пережили измену самого дорогого человека, и решили остаться в отношениях, рассказали, что побудило их к этому решению и смогли ли они в конце концов восстановить доверие друг к другу.

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Пережили измену, но остались

1. "Я живу уже второй год с женой после того, как узнал, что она изменяла. Мы проходили терапию для пар, и она пообещала никогда этого больше не делать. Я могу честно сказать, что она старается, и все хорошо, однако есть несколько но. Сейчас я доверяю ей от минимума до нуля, и я не думаю, что я когда-нибудь буду таким, как раньше. Я люблю ее, но я не влюблен в нее, как был до измены".

2. "15 лет назад я простил жене измены и восстановил свой брак. Я делал это не ради детей. Я делал это не ради нее. Я хотел решить наши проблемы, потому что любил ее. После измены ваши отношения могут закончиться, если вы этого захотите. Или вы можете попытаться спасти свои отношения, если вы действительно с человеком, которого любите. Что бы вы ни решили, это изменит вас навсегда".

3. "Мой парень очень изменился после того, как изменил мне. Он все время держит свой телефон разблокированным. Он очень внимательный и отзывчивый. Он заботится обо мне. Я не могу отрицать, что он любит меня. Однако, доверие исчезло. Хотя оно медленно восстанавливается, но есть так много триггеров. У меня постоянно есть ощущение угрозы. Раньше я чувствовала легкость и безопасность, теперь – ползучие подозрения, что он снова изменит. Я все еще испытываю сильную тревогу и боль, когда знаю, что он разговаривает с любой женщиной".

4. "Я изменяла своему мужу. Он остался со мной, но спустя 10 лет я знаю, что он до сих пор мне не простил. Я была в очень темном месте, когда это сделала, и нет, это не был роман. Это было просто сексуально. Это снизило мою ценность в глазах мужа".

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5. "Когда я узнал, что жена изменила мне, то назло ей переспал с другой женщиной. Я рассказал ей обо всем в деталях и смотрел, как она страдает от боли. Потом я понял, что поступил ужасно. Мы прошли психотерапию и осознали, что наши отношения катились в пропасть. Прошло 10 лет с того времени, а мы очень счастливы. Я не согласна с мнением, что тот, кто изменил один раз, обязательно изменит еще раз. Жизнь намного сложнее, надо уметь прощать".

6. "Я осталась после измены своего мужа. Я оставалась достаточно долго, чтобы сэкономить деньги и начать новую жизнь в другом месте. Потом, когда я собрался, я покинула его в один день. Недисциплинированный мужчина не заслуживает моего времени".

Прощать партнеру измену или нет – решать только вам. Одобряйте это решение с заботой и любовью в первую очередь к себе.