Дочь Стива Джобса подтвердила отношения со звездой Олимпиады-2024: вау-видео

Дочь Стива Джобса Иви фициально сообщила об отношениях. Ее избранником стал Гарри Чарльз – спортсмен по конному спорту. На Олимпиаде-2024 он представляет Великобританию.

Чтобы поддержать любимого, Иви прибыла в Париж. Впоследствии она показала прекрасное видео романтического момента на Олимпийских играх 2024. К слову, Гарри и его команда получили золотую медаль в соревнованиях по конкуру.

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Иви отметила, что очень гордится любимым. Она поздравила его с победой.

Team gold! Бесконечно горжусь тобой, любимый,

– написала Иви.

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Этот день Гарри назвал "лучшим днем своей жизни". Его поздравила и мама Иви – Лорен Пауэлл Джобс. Она заметила, что любит его.