Аби підтримати коханого, Іві прибула до Парижа. Згодом вона показала прекрасне відео романтичного моменту на Олімпійських іграх 2024. До слова, Гаррі та його команда здобули золоту медаль у змаганнях з конкуру.

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Іві зауважила, що дуже пишається коханим. Вона привітала його з перемогою.

Team gold! Безмежно пишаюся тобою, коханий,

– написала Іві.

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Цей день Гаррі назвав "найкращим днем свого життя". Його привітала й мама Іві – Лорен Пауелл Джобс. Вона зауважила, що любить його.