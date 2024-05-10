Ивану Малковичу – 63: какая женщина стала любовью жизни главного волшебника Украины

Иван Малкович – поэт и директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" – 10 мая празднует 63-й День рождения. Гениальный украинский художник реализовался во всех сферах жизни. В частности, и в романтической. Уже почти четыре десятилетия он счастлив в браке с любовью всей жизни – Яриной Анткив.

Своим примером Иван и Ярина показывают: на самом деле любовь живет гораздо больше, чем три года или даже три десятилетия. Love 24 рассказывает, что известно об их прекрасной истории любви.

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"Скифьянка гордая и пьяная, с древним именем: Ярина"

То, как судьба сводила маршруты будущих супругов, могло бы стать отличным сюжетом для книги. Впервые красавицу с футляром для скрипки Иван увидел во время выступления Оксаны Забужко.

Впоследствии поэт признается, что хоть ему уже и было 24, а растерялся, как мальчишка. Иван подписал очаровательной незнакомке свой первый сборник "Белый камень", однако познакомиться не решался. В конце концов, приятели подвели его к красавице под руки, чуть ли не силой.



Ярина / Фото с фейсбук-страницы Ивана Малковича

Но растерянность сменилась очарованием, когда девушка представилась: Ярина. Видимо, из таких моментов и творится лучшая поэзия.

В тот момент Иван даже не подозревал, что когда-то Ярина уже была у него дома. В то время она еще училась в 10 классе и пришла в дом Малковичей в составе экспедиции в Карпаты. Мама Ивана еще обратила внимание, что девушка делала все наоборот. Тогда Иван был в Грузии. Судьбоносное знакомство отложилось на годы.

Впоследствии, поздравляя жену с Днем рождения, Иван вспомнит, что за ней, красавицей-скрипачкой, увивались толпы влюбленных художников, однако ему повезло. Громкую гуцульскую свадьбу отгуляли в 1986 году.

Как из амфоры сошла – такая,

как за туманами калина, –

скифьянка гордая и пьяная

с древним именем: Ярина.

Я спросил: ты откуда – из мглы

или из неги вышла – подснежниковая?

И удивительными были

любовь, и тишина, и произношение,

– такие строки Малкович посвятил жене.

Как-то Иван заметил, что его жена – непревзойденная скрипачка и одновременно большой дирижер, которая виртуозно дирижирует им.



Влюбленные и счастливые / Фото с фейсбук-страницы Ивана Малковича

У супругов – двое сыновей: Тарас и Гордей. Иван признавался, что его жена в воспитании детей была большим демократом, а он – немного меньшим. Сыновья поэта и издателя росли на его книгах. Иван отмечает: в свое время Тарас и Гордей стали первыми детьми, которые услышали "Гарри Поттера" на украинском.