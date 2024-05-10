Своїм прикладом Іван та Ярина показують: насправді кохання живе набагато більше, аніж три роки чи навіть три десятиліття. Love 24 розповідає, що відомо про їхню прекрасну історію кохання.

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"Скіф'янка горда і п'янка, з прадавнім іменем: Ярина"

Те, як доля зводила маршрути майбутнього подружжя, могло б стати чудовим сюжетом для книжки. Вперше красуню з футляром для скрипки Іван побачив під час виступу Оксани Забужко.

Згодом поет зізнається, що хоч йому вже й було 24, а розгубився, наче хлопчак. Іван підписав чарівній незнайомці свою першу збірку "Білий камінь", однак познайомитися не наважувався. Зрештою, приятелі підвели його до красуні під руки, мало не силоміць.



Ярина / Фото з фейсбук-сторінки Івана Малковича

Та розгубленість змінилася зачаруванням, коли дівчина представилася: Ярина. Мабуть, з таких моментів і твориться найкраща поезія.

Тієї миті Іван навіть гадки не мав, що колись Ярина вже була у нього вдома. На той час вона ще навчалася у 10 класі й завітала до дому Малковичів у складі експедиції до Карпат. Мама Івана ще звернула увагу, що дівчина робила все навпаки. Тоді Іван був у Грузії. Доленосне знайомство відклалося на роки.

Згодом, вітаючи дружину з Днем народження, Іван пригадає, що за нею, красунею-скрипалькою, увивалися юрби закоханих митців, однак йому пощастило. Гучне гуцульське весілля відгуляли у 1986 році.

Як з амфори зійшла – така,

мов за туманами калина, –

скіф'янка горда і п'янка

з прадавнім іменем: Ярина.

Я запитав: ти звідки – з мли

чи з млості вийшла – проліскова?..

І дивовижними були

любов, і тиша, і вимова,

– такі рядки Малкович присвятив дружині.

Якось Іван зауважив, що його дружина – неперевершена скрипалька та водночас велика диригентка, яка віртуозно диригує ним.



Закохані та щасливі / Фото з фейсбук-сторінки Івана Малковича

У подружжя – двоє синів: Тарас та Гордій. Іван зізнавався, що його дружина у вихованні дітей була великим демократом, а він – трішки меншим. Сини поета та видавця росли на його книжках. Іван наголошує: свого часу Тарас та Гордій стали першими дітьми, які почули "Гаррі Поттера" українською.