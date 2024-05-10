Своїм прикладом Іван та Ярина показують: насправді кохання живе набагато більше, аніж три роки чи навіть три десятиліття. Love 24 розповідає, що відомо про їхню прекрасну історію кохання.

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"Скіф'янка горда і п'янка, з прадавнім іменем: Ярина"

Те, як доля зводила маршрути майбутнього подружжя, могло б стати чудовим сюжетом для книжки. Вперше красуню з футляром для скрипки Іван побачив під час виступу Оксани Забужко.

Згодом поет зізнається, що хоч йому вже й було 24, а розгубився, наче хлопчак. Іван підписав чарівній незнайомці свою першу збірку "Білий камінь", однак познайомитися не наважувався. Зрештою, приятелі підвели його до красуні під руки, мало не силоміць.

Ярина, дружина Івана Малковича
Ярина / Фото з фейсбук-сторінки Івана Малковича

Та розгубленість змінилася зачаруванням, коли дівчина представилася: Ярина. Мабуть, з таких моментів і твориться найкраща поезія.

Тієї миті Іван навіть гадки не мав, що колись Ярина вже була у нього вдома. На той час вона ще навчалася у 10 класі й завітала до дому Малковичів у складі експедиції до Карпат. Мама Івана ще звернула увагу, що дівчина робила все навпаки. Тоді Іван був у Грузії. Доленосне знайомство відклалося на роки.

Згодом, вітаючи дружину з Днем народження, Іван пригадає, що за нею, красунею-скрипалькою, увивалися юрби закоханих митців, однак йому пощастило. Гучне гуцульське весілля відгуляли у 1986 році.

Як з амфори зійшла – така,
мов за туманами калина, –
скіф'янка горда і п'янка
з прадавнім іменем: Ярина.
Я запитав: ти звідки – з мли
чи з млості вийшла – проліскова?..
І дивовижними були
любов, і тиша, і вимова,
– такі рядки Малкович присвятив дружині.

Якось Іван зауважив, що його дружина – неперевершена скрипалька та водночас велика диригентка, яка віртуозно диригує ним.

Іван Малкович разом з дружиною Яриною
Закохані та щасливі / Фото з фейсбук-сторінки Івана Малковича

У подружжя – двоє синів: Тарас та Гордій. Іван зізнавався, що його дружина у вихованні дітей була великим демократом, а він – трішки меншим. Сини поета та видавця росли на його книжках. Іван наголошує: свого часу Тарас та Гордій стали першими дітьми, які почули "Гаррі Поттера" українською.