Ивану – 102 года, а его жене Нине – 90. Влюбленные поженились еще в 1953 году и с тех пор не расставались.

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История любви Ивана и Нины

Нина замечает, что познакомились они случайно. А Иван улыбается и говорит: "случайностей не бывает". Первая встреча состоялась на вечеринках в родном Староконстантинове.

Постояли, поговорили, говорю: "Счастливо вам, я пойду". А впереди ребята, девушки с моей улицы, пошли, попели. Я говорю: "Я пойду", а Ваня говорит: "Нет, мы тебя проведем до дома". Провел меня. И как провел, так аж сюда завел, и все,

– вспоминает Нина.

Иван сразу понял, что перед ним – будущая жена. Мужчина замечает: это действительно была любовь. Влюбленные даже почти не ссорились.

Супруги работали вместе: на местном сахарном заводе. Вместе и отдыхали, и обустраивали быт. Нина признается, что всегда немного верховодила. В то же время все вопросы супруги решали вместе.

У Ивана и Нины – двое детей, четверо внуков и шестеро правнуков. Сейчас влюбленные мечтают, чтобы война закончилась, и люди перестали горевать.