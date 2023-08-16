Отношения после "Холостячки", о которых теперь жалеют: история Ксении Мишиной и Александра Эллерта

Актриса Ксения Мишина была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка". За ее сердце боролись многие мужчины, однако в финале девушка выбрала ведущего и шоумена Александра Эллерта. Эта история имела сказочное начало, но совсем скоро закончилась.

Какова была жизнь Ксении и Александра после финала "Холостячки" и как они живут сейчас – читайте дальше на сайте 24 Канала.

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Начало общей истории на "Холостячке"

Как выяснилось на первой вечеринке, Эллерт познакомился с Мишиной еще задолго до проекта. Он даже писал ей в соцсетях, но романтические отношения тогда не завязались. Так что Александр решил покорить сердце актрисы на "Холостячке".

В тот вечер Мишина получила особый подарок от будущего избранника – серебряную подвеску с кулоном в форме пуговицы, которую он изготовил именно. Тогда между ними промелькнула искра.



Ксения Мишина и Александр Эллерт на первой вечеринке / Фото СТБ

Уже на третьей неделе реалити-шоу Александр получил шанс организовать для "Холостячки" индивидуальное свидание. И это было очень романтично: чувственное танго, много разговоров, фотосессия. Тогда Ксения не скрыла, что Эллерт нравится ей, что хочет продолжения общения.



Первое индивидуальное свидание Мишиной и Эллерта / Фото с инстаграмма проекта

На 5 неделе состоялось свидание Ксении и Александра в Олешковских песках Херсонской области. Они катались на квадроциклах, рассматривали звездное небо, наслаждались друг другом. Именно это свидание вывело отношения пары на новый уровень, ведь они сначала поцеловались, а потом остались ночевать в пустыне.

В следующий раз комик организовал для любимой сафари на побережье Днепра. Конечно, не обошлось без поцелуев.



Свидание Мишиной и Эллерта / Фото с инстаграмма проекта

Впоследствии Эллерт даже познакомил Мишину со своей дочерью Элей от первого брака. Ксения же взяла на это свидание сына Платона, которого воспитывает сама.



Свидание Мишиной и Эллерта с детьми / Фото из инстаграмма проекта

В финале проекта актриса познакомила Александра с отцом. В это время мужчина сказал, что любит ее, однако Ксению смутило то, что признание произошло именно в присутствии папы.

Впереди Мишину ждал главный выбор. На финальной церемонии Александр Эллерт и его конкурент Алексей Тригубенко признались девушке в любви. Однако взаимностью она могла ответить только одному. И ее избранником стал именно Александр.



Эллерт и Мишина в финале "Холостячки" / Фото СТБ

Жизнь пары после финала

Влюбленные пришли на пост-шоу проекта, где признались, что их отношения продолжились после телевизионного финала. После этого уже никто ничего не скрывал, Мишина и Эллерт появлялись на публике, отдыхали, не скрывали свое счастье. Они жили вместе и строили семью.



Мишина и Эллерт / Фото из инстаграмма комика

Неожиданное расставание

Однако, как выяснилось, счастье длилось недолго. В апреле 2021 года в сети появились слухи о расставании пара. Причиной тому стало то, что Ксения удалила все фотографии с Эллертом и отписалась от него в соцсетях.

Впоследствии она рассказала, что отношения переживали сложный период, однако они пытались спасти любовь. Даже сделали парные татуировки в виде сердечек. Но история таки не имела продолжения.



Парные татуировки Мишиной и Эллерта / Фото из инстаграмма "Холостячки"

16 июля Мишина заявила, что навсегда разорвала эти отношения.

Мы больше не пара, это мое окончательное решение. Если бы я писала книгу об этом году своей жизни, на нее сняли бы драму,

– сказала актриса.

Чтобы пережить этот период, Ксения много путешествовала, отдыхала с подругами и сыном. С Эллертом то мирилась, то расставалась, говорила, что любит. Однако в конце концов влюбленные расстались навсегда.

Сейчас комик живет в США, куда уехал после начала полномасштабного вторжения и получил много хейта в свой адрес. А на днях Александр заявил, что вообще жалеет об участии в "Холостячке" и отношениях с Ксенией, которая оставила "шрам на сердце".