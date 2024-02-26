Судьба свела в Донецкой области: герой, вернувшись с боевого выезда, сделал предложение любимой

В самые темные времена происходят светлые истории. Патрульная полиция Черкасской области поделилась историей любви своих коллег: Мирослава и Виты. Судьба свела их в Донецкой области, где не утихают бои.

Вита – патрульная из Полтавы. А Мирослав – патрульный из Черкасс. Герой отправился защищать Украину в составе боевого подразделения патрульной полиции "Хищник" весной 2023 года.

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Судьба свела их там, где никто не мог и подумать – в Донецкой области! За три месяца от начала знакомства, Мирослав вернувшись с боевого выезда, понял, что она его судьба и сделал предложение, на что получил желаемое ДА,

– говорится в сообщении.

Мирослав и Вита любят друг друга, несмотря на все, что происходит вокруг. Сейчас пара еще не узаконила отношения, однако их сердца сказали друг другу "да".



Влюбленные ловят каждый момент вместе / Патрульная полиция Черкасской области

Украинцы оставили влюбленным теплые пожелания.

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