Віта – патрульна з Полтави. А Мирослав – патрульний з Черкас. Герой вирушив захищати Україну у складі бойового підрозділу патрульної поліції "Хижак" навесні 2023 року.

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Доля звела їх там, де ніхто не міг і подумати – на Донеччині! За три місяці від початку знайомства, Мирослав повернувшись з бойового виїзду, зрозумів, що вона його доля та зробив пропозицію, на що отримав бажане ТАК,

– мовиться у повідомленні.

Мирослав та Віта кохають одне одного, попри все, що відбувається навколо. Наразі пара ще не узаконила стосунки, однак їхні серця сказали одне одному "так".



Закохані ловлять кожен момент разом / Патрульна поліція Черкаської області

Українці залишили закоханим теплі побажання.

Воїн одружився з коханою у Львівській ратуші

Воїн Назар Лемець одружився з коханою Анжелікою у Львівській ратуші. Герой лише минулого тижня вирвався з пекла Авдіївки. Після цього він заявив, що пора одружуватися. Урочиста церемонія відбулася у приміщенні Львівської ратуші. Наречених привітав мер Львова Андрій Садовий. Українці залишили їм багато привітань.

