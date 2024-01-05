Цена вопроса была 5 долларов. Девушка заплатила за обновление своего профиля и снова увидела профиль Бога. Хиртер признается: это лучше всего инвестированные 5 евро в ее жизни.

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В то время Хиртер жила в Салеме (США). В переписке она узнала, что Богда еще в 2019 году покинул родную Индию и переехал по работе в Бостон.

Виртуальная встреча прошла настолько хорошо, что будущие влюбленные решили встретиться вживую. Всё складывалось просто фантастически. Уже после первого разговора тет-а-тет Хиртер и Бога стали понимать: то, что между ними – серьезно и надолго. Через неделю Бога познакомил уже возлюбленную со своими друзьями. А потом – с сестрой.

Однако самым трудным этапом в этих отношениях было знакомство с родственниками. Хитер и Бога росли в разных культурах. Родители парня уже искали ему невесту в Индии. А тут он вдруг заявляет, что влюбился в американку.

Девушка написала родным любимого письмо на 12 страниц

Готовясь к знакомству с будущими родственниками, Хитер написала им письмо на 12 страниц. В нем она описала свою жизнь, работу и историю своей семьи. Когда мама Бога получила это письмо, она не смогла сдержать слез счастья.

Существует много отличий в наших культурах, – говорит Бога, – но глубинные настроения вокруг сильных семейных ценностей остаются неизменными.

Бога уже сделал предложение возлюбленной. Она сказала "да". Дату для свадьбы выбрал индийский астролог. Кроме того, впереди у влюбленных – еще одна церемония. Ее проведет раввин.