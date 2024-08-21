Ирина Пистрюга впервые назвала причину развода

Блогер Ирина Пистюрюга и экспилот Андрей Буц познакомились на блогерской вечеринке. Пара поженилась после 5 месяцев отношений.

В интервью Алине Шаманской Пистрюга рассказала детали о своем браке. Она отметила, что именно Андрей сначала был инициатором отношений.

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Все начиналось как сказка

Ирина рассказала, что их история начиналась как сказка. Влюбленные наслаждались романтическими моментами вместе, и сердце блогера "таяло". Сразу было понятно, что они с Андреем – очень разные, однако на том этапе это не было проблемой.

На Новый год пара рассекретила свои отношения. Ирина вспомнила, что это была настоящая феерия. А потом появились первые "красные флажки" и флешбеки о предыдущих отношениях. В частности, Андрей хотел контролировать внешний вид Ирины. Кроме того, была и чрезмерная ревность. Однако вместо того, чтобы поставить точку, Ирина решила прорабатывать проблемы в отношениях.

"Я попала в иллюзию", – заметила Ирина.

К сожалению, острых моментов становилось все больше. Ирина убеждала себя, что это – уроки и опыт.

Почему Ирина приняла предложение руки и сердца

Когда Андрей сделал предложение, Ирина ответила да. В тот момент она испытывала безумные чувства и думала только о хорошем в этих отношениях. Она верила, что вместе удастся пройти сквозь все.

"Сложиться" не получилось

Точку в отношениях поставила именно Ирина. Она заметила, что причиной стала "последняя капля". Ирина хотела детей, однако понимала, что в этом браке воспитывать их будет сложно. Даже когда супруги разъехались, Ирина надеялась: возможно, эти отношения удастся исцелить.

На официальном разводе настоял именно Андрей. Однако его причиной стали конфликты, которые возникали между парой.

Не получилось нам "сложиться", чтобы было комфортно,

– заметила Ирина.

Встречается ли Ирина с Артемом Пивоваровым

Ирине регулярно приписывают отношения с певцом Артемом Пивоваровым. В то же время она не ответила, влюблена ли в него, зато призналась, что любит музыку исполнителя.

"Он хороший человек, он очень классный человек, у нас очень много похожего, очень много. Мы настолько энергетически похожи, мы все время можем найти о чем поговорить, где-то я что-то ему могу рассказать, где-то он из своего масштаба рассказать", – заявила Ирина.

Поклонники с нетерпением ждут новых деталей.