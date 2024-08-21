В інтерв'ю Аліні Шаманській Пістрюга розповіла деталі про свій шлюб. Вона зауважила, що саме Андрій спершу був ініціатором стосунків.

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Все починалося як казка

Ірина розповіла, що їхня історія починалася наче казка. Закохані насолоджувалися романтичними моментами разом, й серце блогерки "тануло". Відразу було зрозуміло, що вони з Андрієм – дуже різні, однак на тому етапі це не було проблемою.

На Новий рік пара розсекретила свої стосунки. Ірина пригадала, що це була справжня феєрія. А потім з'явилися перші "червоні прапорці" й флешбеки про попередні стосунки. Зокрема, Андрій хотів контролювати зовнішній вигляд Ірини. Окрім того, були й надмірні ревнощі. Однак замість того, щоб поставити крапку, Ірина вирішила пропрацьовувати проблеми у стосунках.

"Я потрапила в ілюзію", – зауважила Ірина.

На жаль, гострих моментів ставало все більше. Ірина переконувала себе, що це – уроки та досвід.

Чому Ірина прийняла освідчення

Коли Андрій освідчився, Ірина відповіла так. У той момент вона відчувала шалені почуття й думала тільки про хороше у цих стосунках. Вона вірила, що разом вдасться пройти крізь все.

"Скластися" не вийшло

Крапку у стосунках поставила саме Ірина. Вона зауважила, що причиною стала "остання крапля". Ірина хотіла дітей, однак розуміла, що у цьому шлюбі виховувати їх буде складно. Навіть коли подружжя роз'їхалося, Ірина сподівалася: можливо, ці стосунки вдасться зцілити.

На офіційному розлученні наполіг саме Андрій. Однак його причиною стали конфлікти, які виникали між парою.

Не вийшло нам "скластися", щоб було комфортно,

– зауважила Ірина.

Чи зустрічається Ірина з Артемом Пивоваровим

Ірині регулярно приписують стосунки зі співаком Артемом Пивоваровим. Водночас вона не відповіла, чи закохана у нього, натомість зізналася, що любить музику виконавця.

"Він гарна людина, він дуже класна людина, у нас дуже багато схожого, дуже багато. Ми настільки енергетично схожі, ми весь час можемо знайти про що поговорити, десь я щось йому можу розповісти, десь він зі свого масштабу розповісти", – заявила Ірина.

Шанувальники з нетерпінням чекають нових деталей.