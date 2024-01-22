Так близко к небу: Иракли Макацария устроил для жены фантастическое свидание
Источник:Irakli Makatsaria
Иракли Макацария в который раз показал, что он – настоящий романтик. Бывший "Холостяк" устроил для своей жены Лизы сказочное свидание.
Макацария редко делится деталями личной жизни в сети. Однако он не забывает публиковать поклонникам на радость романтические фото и видео с женой.
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В этот раз Макацария опубликовал кадры со свиданию, на которое пригласил любимую. Оно прошло в Тбилиси – в ресторане, расположенном на крыше.
Влюбленные прибыли в заведение, когда уже стемнело. Вечерний город, залитый золотыми огнями, лишь придавал прекрасному моменту романтики. Также атмосферу дополнили зажженные свечи и красные розы.
Иракли и Лиза наслаждались обществом друг друга.
Иракли и Лиза в ресторане / Скриншот с видео
Романтические моменты в жизни Иракли и Лизы
Иракли впервые увидел будущую жену Лизу в Батуми. Это был момент, достойный диснеевских историй: любовь с первого взгляда. В то же время, бывший "Холостяк" признался, что тогда не познакомился с Лизой. Однако через несколько дней написал ей в инстаграмме. Так началась прекрасная история любви.
В 2022 году Иракли сделал предложение любимой. Как настоящий романтик, он собрал близких людей на горной вершине. Добавили моменту торжества романтические украшения. Когда Лиза прошла по коридору из воздушных шаров в виде сердца, Иракли опустился на одно колено и предложил любимой стать его женой.