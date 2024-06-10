Ученые установили секретный ингредиент, который делает отношения счастливыми
Источник:Times of India
Новое исследование ученых показало, что есть один фактор, который делает любые отношения успешными. Он заключается в том, насколько хорошо вас знает партнер.
Тайна счастливых отношений раскрыта
В исследовании, опубликованном в Journal of Experimental Social Psychology, социологи установили, как межличностные знания влияют на отношения.
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Выяснилось, что секретным ингредиентом счастливых отношений является ощущение того, что партнер хорошо тебя знает. Люди чувствуют себя более довольными в отношениях, когда знают, что любимый человек понимает их и знает все предпочтения, цели и тд.
Чтобы улучшить свои отношения, вы можете больше общаться на глубокие темы – о планах на будущее, страхах, стремлениях. Так вы будете знать о любимом человеке все, а он рядом с вами будет чувствовать себя комфортно, безопасно и с осознанием того, что его понимают и ценят.
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Почему вы не можете найти любовь
Ранее мы писали о 7 ошибках, которые делают люди, которые никак не могут найти настоящую любовь:
- вы верите в любовь с первого взгляда;
- вы не знаете, какого хотите партнера;
- вы не готовы вкладывать в отношения;
- у вас завышенные требования;
- вы считаете, что влюбленность должна быть всегда;
- вы не идете на компромиссы или наоборот каждый раз уступаете;
- вы не даете человеку шанса после первого свидания.