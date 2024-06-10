Ученые установили секретный ингредиент, который делает отношения счастливыми

Новое исследование ученых показало, что есть один фактор, который делает любые отношения успешными. Он заключается в том, насколько хорошо вас знает партнер.

Тайна счастливых отношений раскрыта

В исследовании, опубликованном в Journal of Experimental Social Psychology, социологи установили, как межличностные знания влияют на отношения.

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Выяснилось, что секретным ингредиентом счастливых отношений является ощущение того, что партнер хорошо тебя знает. Люди чувствуют себя более довольными в отношениях, когда знают, что любимый человек понимает их и знает все предпочтения, цели и тд.

Чтобы улучшить свои отношения, вы можете больше общаться на глубокие темы – о планах на будущее, страхах, стремлениях. Так вы будете знать о любимом человеке все, а он рядом с вами будет чувствовать себя комфортно, безопасно и с осознанием того, что его понимают и ценят.

Это правило работает не только в романтических отношениях, но и деловых или дружеских. Искренняя заинтересованность другим человеком всегда поможет вам построить лучшие отношения.

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Почему вы не можете найти любовь

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