К сожалению, история – очень жуткая. 20-летняя Седеф страдала от насилия со стороны родного отца. Кроме того, "глава семьи" был очень скупым и не давал дочерям карманных денег. В конце концов, Седаф решила отомстить горе-отцу.

Обратите внимание Подружка невесты взяла слово: гости и смеялись и плакали, а жених пережил шок

Чем завершилась история

В течение 3 лет Седеф переписывалась с отцом. Он с радостью отреагировал на внимание со стороны "собеседницы" и начал охотно переводить ей деньги, которые жалел для своей семьи. За годы он перечислил ей около 2 миллионов лир (1 лира – 1,21 гривны).

Детали раскрылись во время телешоу Esra Erol. Героев пригласили, когда младшая дочь семейства сбежала из дома. Она не могла больше терпеть издевательства отца. Девушку искали по всей стране.

В конце концов, ее разыскали и отправили в приют. Между тем историю семьи рассказали в студии. Именно тогда и стало известно, что с отцом переписывалась дочь. Больше всего зрителей возмутило то, что мама девушек рассердилась не на жестокого мужа, а не своих дочерей.