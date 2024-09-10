На жаль, історія – дуже моторошна. 20-річна Седеф потерпала від насилля з боку рідного батька. Окрім того, "глава родини" був дуже скупим й не давав донькам кишенькових грошей. Зрештою, Седаф вирішила помститися горе-батькові.

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Чим завершилася історія

Упродовж 3 років Седеф переписувалася з батьком. Він з радістю відреагував на увагу з боку "співрозмовниці" й почав охоче переводити їй гроші, які шкодував для своєї сім'ї. Упродовж років він перерахував їй близько 2 мільйонів лір (1 ліра – 1,21 гривні).

Деталі розкрилися під час телешоу Esra Erol. Героїв запросили, коли молодша донька сімейства втекла з дому. Вона не могла більше терпіти знущання батька. Дівчину шукали всією країною.

Зрештою, її розшукали й відправили до притулку. Тим часом історію сім'ї розповіли у студії. Саме тоді й стало відомо, що з батьком переписувалася донька. Найбільше глядачів обурило те, що мама дівчат розсердилася не на зрадливого та жорстокого чоловіка, а не своїх доньок.