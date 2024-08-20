"Ее подруга следила за нами как секретный агент": реальные истории о худших свиданиях

Первое свидание не всегда является удачным. Иногда романтические встречи с незнакомцами могут оказаться очень странными.

Когда вы идете на свидание с незнакомым человеком, то никогда не можете знать, как оно завершится. Пользователи сети поделились историями о худших свиданиях в их жизни. Некоторые из них – отвратительны.

Читайте также Британка бросила мужа и 3 детей ради египтянина и очень быстро об этом пожалела

От отвратительных до мошеннических: истории о первых свиданиях

1. "Однажды мужчина прямо сказал мне после того, как я заказала свой первый напиток, что он не заплатит за мои напитки, если я не пересплю с ним после этого. Я не пила ни одного напитка и сразу пошла в уборную. Мне пришлось пройти мимо него на выходе, поэтому я подошла и сказала, что ухожу".

2. "Мы еще не добрались до ресторана, как он закрыл все окна в авто, а потом пукнул так, что я такого еще не слышала. Я выбежала из машины на красный свет и позвонила сестре, чтобы она забрала меня".

3. "На свидании с девушкой я купил нам мороженое тако. Всю дорогу девушка рассказывала мне о своем бывшем, это был как отчет. Но хуже всего случилось по дороге домой. Мороженое было замечательное, но я не знал, что у меня непереносимость лактозы. В поезде меня начало ужасно тошнить. Я просто соскочил с поезда и побежал на вокзал. Я бежал по лестнице и чувствовал, как из меня течет. В туалете мне пришлось выбросить белье. Девушка не понимала, почему я сбежал. Когда я написал ей, что мне срочно было нужно в туалет, она не поверила".

4. "Мы познакомились в приложении для знакомств. Он приехал за мной и отвез в хорошее заведение на суши. Ужин прошел хорошо, но он был очень нервный и постоянно потел. Когда он отвозил меня домой, то несколько раз спросил, может ли подняться ко мне. Уже у моего дома он начал кричать: "Я люблю тебя, пожалуйста, впусти меня!". Я вежливо, но быстро зашла внутрь и немедленно заблокировала его".

5. "Мне сразу показалось странным то, что она сказала, что не имеет денег, а потом заказала самое дорогое пиво в заведении. На полпути домой после свидания девушка призналась, что живет у своего бывшего бойфренда, но между ними, мол, ничего нет".

6. "По дороге на свидании женщина спросила меня, религиозен ли я. Потом она спросила меня, хочу ли я подумать об обращении, и я ответил, что нет. Остаток свидания я провел, пытаясь объяснить, почему мне не нужна религия в жизни. Она восприняла все, что я сказал, как "знак". Знак чего? Наконец я попытался найти хороший повод, чтобы закончить свидание, и лучшее, что я мог придумать, было: "Мне нужно пойти в магазин". Затем она последовала за мной в продуктовый магазин".

Интересно Сколько украинцев решили жениться через Дию: цифра неожиданно удивляет

7. "Мы встретились в ресторане, а она привела с собой подругу, которая сидела и наблюдала за нами с другого столика. Все время я пытался поговорить с этой женщиной, но ее подруга смотрела на нас так, как будто была агентом секретной службы, которая охраняла президента. Когда мы поели и оплатили счет, я просто пожал ей руку и поблагодарил. Я подошел к выходу и сказал "до свидания" ее подруге. Впоследствии я получил сообщение от женщины с извинениями и вопросом, можем ли мы встретиться еще раз".

8. "Это было свидание вслепую через друга друга. Парень не прекращал говорить. Он не задал мне ни одного вопроса. Я просто сидела и мысленно пела свои любимые песни в голове, пока нам не принесли счет".



Ужасные первые свидания / Фото Karolina Kaboompics, Pexels

9. "На втором свидании мы пошли в спортбар (ее предложение), и все было хорошо. Она сказала, что увидела в баре нескольких знакомых, поэтому сейчас вернется. Нам принесли еду, а девушки все не было. Ну, я смотрел игру, поэтому не обратил внимания на время. Потом я понял, что прошло 45 минут, потому что еда остыла. Я заплатил счет и решил уйти. Девушка со мной так и не связалась".

10. "Я познакомился с этой девушкой в Tinder и она была очень кокетливая и общительная. Однако в реальности она оказалась совсем другой. Она постоянно говорила по телефону, а когда я пытался завязать с ней разговор, то ничего не получалось. Девушка заказала самые дорогие блюда из меню и продолжала меня игнорировать. Потом я увидел, что в ее телефоне открыт Tinder, и она параллельно переписывается с другими мужчинами. Я не хотел, чтобы со мной так обращались. Я сказал, что иду в туалет, а сам рассчитался только за свое блюдо и напиток, а потом ушел прочь.

Через 15 минут мне пришло сообщение от нее, в котором она спрашивала, куда я делся, и говорила, что не имеет при себе сумочки и тому подобное. Я заблокировал ее".

Заметьте Моя лучшая подруга спит с моим сыном, – женщина возмущена разоблачением правды

11. "Я была в парке на свидании с парнем, которого впервые увидела. Все было хорошо, пока он внезапно не остановил меня и не сказал: "Я сейчас покакаю в штаны". Мы пошли в уборную Starbucks, где он провел 20 минут, а после того прислал мне фото, как он сидит на унитазе. На фото было видно и его лицо, и гениталии. Я позвонила папе, чтобы он отвез меня домой".

На самом деле от ужасного первого свидания не застрахован никто. Так что мы просто надеемся, что вас такой опыт обойдет стороной.