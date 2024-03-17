В основном таких людей жалеют и пытаются найти им пару. Но неженатые и незамужние, которым уже за 50 лет, отмечают – они счастливы и не нуждаются во "второй половинке". Далее читайте истории таких людей о мифах их жизни в прямой речи.

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"Я полноценная и без мужа и детей"

1. "Самый большой миф заключается в том, что незамужние женщины зрелого возраста – все грустные и одинокие, полны сожаления. Мол, мы боимся, что никто не позаботится о нас, когда мы состаримся. Но я ценю свое время в одиночестве и независимость. Я знаю, что имею много хороших друзей, которые при необходимости мне помогут. Мне не нужен муж или дети, чтобы чувствовать себя полноценной, и я ни о чем не жалею".

2. "Мне говорили, что я эгоист, потому что не захотел жениться и заводить детей. Я всю жизнь работал социальным работником и священником, заботясь о других не из-за долгу, а от чистого сердца. Сейчас мне 75 лет и мои золотые годы украшены довольным спокойствием, а не непрерывным приспособлением к потребностям и запросам других. Я хочу сказать своим женатым друзьям, что пора оставить свои обязанности, но они застряли, а я – нет".

3. "Все думают, что с вами что-то не так, если вы одиноки или никогда не были женаты. Правда заключается в том, что мои длительные отношения были такими ужасными, что я решила остаться одинокой. За это время в моей жизни было столько спокойствия, я полностью сосредоточилась на себе и своем сыне. Сейчас мне 52 года и я не жалею об этом".

4. "Мне 45 лет и я никогда не стремилась иметь семью. Некоторое время я верила, что хочу парня, но никогда не ставила на первое место свидание с женитьбой. Вместо этого я жила во многих городах, создала невероятно крепкую дружбу между разными группами. Оставшись незамужней, я смогла сделать серьезные изменения в жизни, чтобы адаптироваться к внешнему давлению, например финансовому кризису 2008 года и пандемии COVID-19.

Оба экономические события вдохновили меня на переезд, который полностью изменил жизнь. Я свободная и гибкая, чтобы постоянно развиваться физически, умственно и эмоционально. В результате – я старею медленнее, чем мои сверстники".

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5. "Миф: когда-то ты встретишь "нужного" человека. Я злюсь, когда мне это говорят. Понимаете, это означает, что моя жизнь не будет полноценной, пока я не встречу "его", "того самого". Мол, миссия моей жизни заключается в том, чтобы найти свою потерянную частичку, и тогда я смогу жить полноценной жизнью. Но моя жизнь является полноценной, я не чувствую себя одинокой. Нет ни одной потерянной частички".

6. "Мне говорили, что я "боюсь обязательств". Но я отвечала, что решила быть одинокой мамой в 39 лет и взяла на себя огромное обязательство – перед моим ребенком, родителями и своим счастьем. Я всегда говорю, что лучше иметь пустой край кровати, чем лежать рядом с не тем человеком".

7. "Я на самом деле никогда не хотела выйти замуж. Я также знала, что никогда не хотела детей. Люди обычно не меняют свое мнение насчет этих вещей. Я не знаю, почему так много людей верят, что вы это сделаете. Бывают случаи, когда дети появляются непреднамеренно. Большинство людей не признают, что жалеют о своих детях".

"Я сожалею о своем решении"

8. "Я часто слышу слова: "Он просто не хочет взрослеть". Это очень раздражает, и я слышал это множество раз о других мужчинах в моем положении. Мне всегда хочется сказать: "О, правда? Ты думаешь, что работать, как собака, и возвращаться домой в пустой дом – это равнозначно вести себя как ребенок? Вы думаете, мужчине нравится проводить большинство вечеров в одиночестве? Хроническое одиночество является функциональным эквивалентом незрелости. Я бы с радостью взял на себя ответственность за что-то большее".

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9. "Мне 56 лет и я никогда не был женат, не имею детей. Вырос в токсичной неблагополучной семье. Просто не хотел детей, потому что до смерти боялся быть плохим папой. Это давление сломало меня. Я жалею об этом".

10. "Люди думают, что я одинокая, потому что всегда хотела такой быть. Это на 100% неправда. Я искала отношения много лет, но не нашла хорошего мужчину".

Одного ответа на вопрос о том, не жалеют ли холостые о своем решении – нет. Некоторые впоследствии таки захотели создать семью, а кто-то счастлив жить в одиночку. В такой ситуации важно прислушиваться к своим желаниям, чтобы точно не ошибиться.