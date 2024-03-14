Как создать солнечную свадьбу

Цветовая палитра на свадьбе очень важна – она формирует общую эстетику и передает настроение празднования. Желтый цвет обязательно создаст атмосферу воодушевления и веселья.

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Яркость, видимость, тепло и оптимизм желтого цвета делают его очень привлекательным для свадеб. Он часто ассоциируется с солнечным светом, летом и теплом, поэтому создает живую и привлекательную атмосферу,

– объяснила свадебная планировщица Алекс Моро.

Желтый цвет будет уместным на любых локациях для празднования, но особенно красиво он дополняет атмосферу свадьбы на пляже и в лесу. Оттенков желтого очень много, поэтому этот цвет будет одинаково красивым в любое время года.

Кроме того, вы можете добавить и другие цвета, а желтый сделать акцентным. К примеру, свадебные приглашения можно оформить в нежных оттенках желтого, голубого и розового.



Приглашения на свадьбу / Фото Jeff Brummett

Если вы очень творческие или любите эксперименты, то как насчет того, чтобы покрасить свадебное платье?



Яркое свадебное платье / Фото yellow bird visuals

Если разрисованное платье для вас – слишком, то можно добавить аксессуары желтого цвета. Они сделают ваш свадебный образ интересным и уникальным.



Свадебные аксессуары / Фото Kyle Eyee

Желтый букет невесты на свадьбе – обязательный, если вы выбрали этот цвет для празднования. Это могут быть только желтые цветы, или сочетайте их с белыми. Если свадьба весной – то идеальными будут желтые тюльпаны и пионы, осенью – подсолнухи и георгины. Выбирайте именно сезонные цветы, ведь так вы сможете сэкономить на стоимости букета.



Букет невесты из желтых цветов / Фото Samm Blak

Позвольте вашим подружкам выбрать тот оттенок желтого цвета, который им подойдет. Не обязательно, чтобы все платья были одинаковыми. Различные оттенки наоборот буду иметь более интересный вид на общей картинке.



Платья подружек невесты в желтом цвете / Фото Irina and Matej

Добавьте желтых цветов в декорации, арку и на столы гостей. Желтый может быть и ярким, и приглушенным. Не бойтесь экспериментировать и выберите свой идеальный оттенок желтого.

Детали для свадьбы в желтом цвете / Фото Katelyn James, Ivy weddings, Anya Kernes, Caroline Lima

Кстати, летом к желтому декору можно добавить лимоны и апельсины. Апероль – будет идеальным коктейлем на таком праздновании.