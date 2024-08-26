"Наконец-то это произошло": однополая пара девушек из Хмельницкого отгуляла свадьбу

Влюбленная пара девушек Яна Халамандра и Виктория Обламская из Каменца-Подольского 24 августа поженились. Свадьба была традиционная – с обетами, обменом кольцами и снятием фаты. Правда, их брак не имеет юридической силы.

Свадьба двух девушек

Девушки обручились еще в прошлом году. Тогда Вика сделала предложение любимой на свадьбе друзей.

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В Украине пока не легализованы однополые браки, хотя соответствующий законопроект с марта 2023 года зарегистрирован в Верховной Раде.

Яна и Вика вместе уже 6 лет и всегда мечтали о том, что в один день они поженятся. Девушки спланировали вполне традиционную свадьбу – Яна была в белом роскошном платье, а Вика – в элегантном черном смокинге.

Накануне свадьбы мы сняли большой дом с зеленой лужайкой и бассейном в прекрасном месте. На лужайке поставили арку для невест и шатер, в котором накрыли праздничные столы. Все происходило так, как и на обычной свадьбе. Меня, как настоящую невесту, к Вике проводили моя крестная со своим мужем, передо мной маленькая девочка рассыпала лепестки роз,

– рассказала Яна.

В конце свадьбы Яне сняли фату. Она, как и полагается, танцевала с ней, а потом бросала свадебный букет. На праздновании у девушек было 40 гостей.

Смотрите трендовое видео со свадьбы Яны и Вики:

Обратите внимание! Законопроект №9103 предлагает ввести регистрируемое партнерство как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей одного или разных полов. После регистрации партнеры приобретают статус членов семьи первой степени родства. Это важно для военных, которые имеют однополых партнеров. В случае ранения, пропажи без вести или гибели их семьи и сами военные не имеют достаточной юридической защиты со стороны государства.

Кстати, накануне свадьбы у молодоженов был совместный девичник.

Народ, у нас свадьба, это произошло, 6 лет, взлеты, падения. И вот мы супруги,

– сказали девушки.

Сейчас девушки очень счастливы. Они верят, что закон об однополых браках в Украине примут, и они смогут еще раз отгулять свадьбу.