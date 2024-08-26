Весілля двох дівчат

Дівчата заручилися ще минулого року. Тоді Віка освідчилася коханій на весіллі друзів.

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В Україні наразі нелегалізовані одностатеві шлюби, хоча відповідний законопроєкт з березня 2023 року зареєстрований у Верховній Раді.

Яна та Віка разом вже 6 років і завжди мріяли про те, що в один день вони одружаться. Дівчата спланували цілком традиційне весілля – Яна була у білій розкішній сукні, а Віка – в елегантному чорному смокінгу.

Напередодні весілля ми винайняли великий будинок з зеленою галявиною та басейном у прекрасному місці. На галявині поставили арку для наречених та шатро, у якому накрили святкові столи. Усе відбувалося так, як і на звичайному весіллі. Мене, як справжню наречену, до Віки проводили моя хресна зі своїм чоловіком, переді мною маленька дівчинка розсипала пелюстки троянд,

– розповіла Яна.

Наприкінці весілля Яні зняли фату. Вона, як і годиться, танцювала з нею, а потім кидала весільний букет. На святкуванні у дівчат було 40 гостей.

Дивіться трендове відео з весілля Яни та Віки:

Зверніть увагу! Законопроєкт №9103 пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей. Після реєстрації партнери набувають статусу членів сім’ї першого ступеня споріднення. Це важливо для військових, які мають одностатевих партнерів. У разі поранення, зникнення безвісти чи загибелі їхні сім'ї та самі військові не мають достатнього юридичного захисту з боку держави.

До речі, напередодні весілля у наречених був спільний дівич-вечір.

Народ, в нас весілля, це сталося, 6 років, злети, падіння. І ось ми подружжя,

– сказали дівчата.

Зараз дівчата дуже щасливі. Вони вірять, що закон про одностатеві шлюби в Україні приймуть, і вони зможуть ще раз відгуляти весілля.