Предлагали рыбу и мясо на выбор: молодоженов раскритиковали за еду на свадьбе

Гости раскритиковали молодоженов за выбор блюд на свадьбе. Все, что подали людям. – это лапшу быстрого приготовления. Гости были ошеломлены таким угощением.

Гости ушли со свадьбы голодные

Этой историей поделилась одна из гостей свадьбы. Она рассказала, что это было бракосочетание лучшего друга детства ее партнера.

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В приглашении на свадьбе гостей попросили одеться изысканно и выбрать главное блюдо – рыбу или курицу. Пара выбрала курицу и ждала приема.

Но в день свадьбы гостей угощали не рыбой или курицей, а лапшой быстрого приготовления. В супе плавали кусочки ветчины и овощей. Также гостям дали маленькие пакетики чипсов. Пара была поражена этим, но сначала решила не осуждать молодоженов. Они подумали, что, возможно, у жениха и невесты не было финансовой возможности, чтобы обеспечить для гостей приличный обед.

Оказывается, нет! Они оба построили карьеры. Невеста – профессиональный шеф-повар, что очень иронично. У них есть собственный дом, и на медовый месяц они летят на Кубу,

– рассказала женщина.

Пара отказалась есть лапшу и надеялась, что впоследствии еще подадут еду. Однако угощений больше не было. Мужчина и женщина ушли со свадьбы голодными, а потому сразу поспешили купить фаст-фуд.

Женщина заметила, что была на многих свадьбах, но эта – худшая.