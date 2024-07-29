Гости ушли со свадьбы голодные

Этой историей поделилась одна из гостей свадьбы. Она рассказала, что это было бракосочетание лучшего друга детства ее партнера.

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В приглашении на свадьбе гостей попросили одеться изысканно и выбрать главное блюдо – рыбу или курицу. Пара выбрала курицу и ждала приема.

Но в день свадьбы гостей угощали не рыбой или курицей, а лапшой быстрого приготовления. В супе плавали кусочки ветчины и овощей. Также гостям дали маленькие пакетики чипсов. Пара была поражена этим, но сначала решила не осуждать молодоженов. Они подумали, что, возможно, у жениха и невесты не было финансовой возможности, чтобы обеспечить для гостей приличный обед.

Оказывается, нет! Они оба построили карьеры. Невеста – профессиональный шеф-повар, что очень иронично. У них есть собственный дом, и на медовый месяц они летят на Кубу,

– рассказала женщина.

Пара отказалась есть лапшу и надеялась, что впоследствии еще подадут еду. Однако угощений больше не было. Мужчина и женщина ушли со свадьбы голодными, а потому сразу поспешили купить фаст-фуд.

Женщина заметила, что была на многих свадьбах, но эта – худшая.