Невеста была в восторге, когда гости исполнили зажигательный флешмоб – видео со свадьбы

Флешмобы на свадьбе были в тренде несколько лет назад, и похоже, что они возвращаются. Видео со свадьбы одной пары, где гости исполнили зажигательный танец, мгновенно разлетелось в сети. Все были просто в восторге.

Весь сюрприз подготовила мама невесты

Видео опубликовало даже Good Morning America. Выяснилось, что за подготовкой и организацией флешмоба стояла мать невесты, которая хотела удивить дочь и создать ей незабываемые впечатления.

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Женщина стремилась сделать сюрприз своей дочери Кэтрин Мартина, поэтому придумала флешмоб для всех гостей. Мать невесты составила танец, записала его на видео, а потом прислала всем гостям, чтобы они выучили его до свадьбы.

Поэтому когда Кэтрин вместе со своим любимым Джимом поднялась на балкон, чтобы бросить букет неженатым девушкам, она и подумать не могла, что будет происходить внизу. Все гости поднялись со своих мест и начали слаженно танцевать под хит группы ABBA "Dancing Queen".

Гости устроили танцевальный флешмоб на свадьбе: видео

Кэтрин была потрясена и обняла жениха. Она была единственной, кто не догадывался о сюрпризе. Восхищенная невеста начала счастливо аплодировать своим гостям.

Пользователи сети оставили много положительных комментариев под видео. Все писали, что молодоженам повезло с такими гостями, ведь их поступок был просто невероятный.