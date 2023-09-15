Какие знаки зодиака уже на выходных встретят свою любовь
Уже на этой неделе сразу три знака зодиака могут встретить свою любовь. Так что не избегайте новых знакомств на выходных.
Дева, Телец и Весы. Представителей этих знаков зодиака уже в ближайшие дни ждет судьбоносная встреча, пишет 24 Канал.
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Дева
Впереди у вас очень приятная встреча. Кстати, это не обязательно будет незнакомец или незнакомка.
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Весы
Уже на выходных вы можете познакомиться с кем-то особенным. У вас много общего. Будет казаться, что знаете друг друга едва ли не всю жизнь.
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Телец
Вероятно, уже в ближайшие дни вы встретите человека, с которым будете проводить очень много времени вместе. Особенно в прохладные и дождливые осенние вечера. Позвольте себе открыться.
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