Эти 3 знака зодиака уже сегодня изменят любимым
Уже сегодня три знака зодиака могут изменить любимым. Кто-то сделает это с хорошо знакомым человеком, у других – возможный секс с незнакомцем.
Овен. Весы и Водолей. Именно эти знаки в воскресенье могут пойти налево, пишет 24 Канал.
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Овен
Сегодня Овны могут быть самоуверенными и искать новые впечатления. Эти люди могут прыгнуть в гречку уже в ближайшее время.
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Весы
Весы могут ощущать скуку и раздражительность. Будут искать новые ощущения вне собственных отношений. В воскресенье Весы могут предать любимых.
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Водолей
Сегодня Водолеи будут желать ощутить полную свободу и независимость. Даже если это значит нарушить нормы морали. Их исследовательское отношение к жизни может привести к стремлению новых ощущений и, соответственно, измене.
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