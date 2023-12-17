3 идеальных зодиакальных паров, которые могут сложиться в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь зародится любовь. Астрологи назвали сразу 3 зодиакальных пары, которые могут сложиться.

Да, это Овен и Лев, Телец и Рыбы, Близнецы и Водолей. Новогодняя ночь будет для них сказочной, пишет 24 Канал.

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Овен и Лев

В этой паре будет искра интенсивной химии. Оба знака огня находятся на одной волне по поводу желания новых впечатлений, приключений и эмоциональных проявлений. У них достаточно сильный романтический потенциал.

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Телец и Рыбы

Эта пара воспринимает качество жизни с точки зрения удовольствия и гармонии. Такие знаки, как Телец и Рыбы, часто выступают в роли тех, кто помогает друг другу обрести мир и покой.

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Близнецы и Водолей

Близнецы и Водолеи достаточно креативные знаки. Они могут найти много общих интересов и хобби. Эти знаки могут создать очень интересную пару.