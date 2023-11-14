Эти 5 знаков зодиака встретят Новый год с любимым человеком
Многие убеждены, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Однако не менее важно, кто будет рядом.
Стрелец, Водолей, Рак, Телец и Козерог – эти 5 знаков зодиака, по словам астрологов, встретят 2024 с любимым человеком, передает 24 Канал.
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Стрелец
У вас есть все шансы встретить 2024 год в компании близкого человека. Впрочем, сначала придется открыть свое сердце для любви. Отпустите прошлое и насладитесь жизнью.
Гороскоп для Стрельцов
Водолей
Новый 2024 год вы встретите рядом с любимым человеком. Все будет так, как мечтали. Так что, если еще не встретили партнера, не огорчайтесь, скоро все будет.
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Рак
Если до сих пор не выбрали, как и где планируете Новый год, останьтесь дома. Создайте уютную праздничную атмосферу, закажите доставку еды или приготовьте свои любимые блюда. Насладитесь временем, проведенным с любимым человеком.
Гороскоп для Раков
Козерог
Новый год можно встретить на отдыхе. Кстати, рядом будет любимый человек. Это 1 января запомните на всю жизнь.
Гороскоп для Козерогов
Телец
Новый год с любимым человеком будет очень эмоциональным. Планируйте романтическое празднование с бокалом шампанского и приятными сюрпризами.
Гороскоп для Тельцов