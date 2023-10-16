Встретят любовь всей жизни: кому из знаков зодиака на этой неделе повезет

Любовь – самое лучшее чувство в нашей жизни. К кому-то она приходит быстро. Другим – приходится ждать своего человека. Звезды прочат, что на этой неделе 4 знакам зодиака очень повезет.

Так, Рыбы, Овен, Стрелец и Весы, на этой неделе вам повезет в любви. Доверьтесь своему сердцу, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Отбоя от поклонников не будет: в эти знаки зодиака в октябре влюбятся все

Рыбы

Октябрь будет для Рыб месяцем удовольствия и романтики. Ждите усиления внимания и ласки от любимого человека. Если же сердце еще свободно, не переживайте – уже скоро все изменится. Эта неделя будет благоприятна для новых ценных знакомств. Сосредоточьтесь на собственных чувствах.

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Овен

Отношения с партнером улучшатся. Если же любимого человека рядом нет, вас ждет невероятное знакомство. Не пытайтесь повлиять на ситуацию, доверьтесь собственному сердцу.

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Важно 3 знака зодиака, которые останутся одинокими до конца октября

Весы

Что может быть лучше, чем посиделки в дождливый вечер вместе с дорогим сердцу человеком. Приготовьтесь, потому что уже скоро Амур запустит свои стрелы. Звезды прочат вам неземную любовь.

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Стрелец

Эта неделя неожиданно принесет в вашу жизнь большие, но в то же время очень приятные перемены. Стрельцы, окунитесь в магический мир любви. Уже скоро рядом будет очень хороший "проводник" или "проводница".

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