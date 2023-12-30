Слишком вспыльчивые: 3 знака зодиака, которые обожают скандалы

Часть людей прямо-таки обожают скандалить. Они заводятся с полуоборота

Так, этому подвержены 3 знака зодиака. В частности, Овен, Лев и Скорпион, пишет 24 Канал.

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Овен

Этот огненный знак зодиака очень быстро "вспыхивает". Овен упрям и всегда уверен в своей правоте. Нередко это приводит к скандалам.

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Лев

Эти люди точно не будут молчать, если им что-то не нравится. Львы терпеть не могут, когда ими кто-то управляет. Всегда и во всем хотят быть лидерами. Если их самолюбие задеть, поднимут сильный шум.

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Скорпион

Еще один знак, который любит поскандалить – Скорпион. Его представители и представительницы будут доказывать свою правоту даже тогда, когда это делать неуместно. Родившиеся под этим знаком любят скандалить.

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