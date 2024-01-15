Овен и Близнецы. Именно эти знаки зодиака чаще всего скачут в гречку, передает 24 Канал.

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Близнецы

Астрологи отмечают, что именно этот знак зодиака больше всего подвержен измене в отношениях. Близнецы обожают исследовать и экспериментировать. Кроме того, эти люди очень ценят свою независимость и свободу. Так что им могут быть по душе отношения на одну ночь.

Кстати, Близнецам постоянно необходима стимуляция, что-то новое и интересное. Обыденность в отношениях может очень быстро надоесть.

Близнецы

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Овен

Овен находится на попечении Марса – планеты действия, агрессии и сексуальности. Поэтому его представители и представительницы имеют очень высокое сексуальное влечение. Они склонны к измене.

Интересно, что Овен может пойти налево даже не задумываясь. Этим знаком управляют сильные эмоции и импульсы, которые могут привести к опрометчивому поведению.

Также он известен своим вспыльчивым характером и независимостью. Если вы находитесь в отношениях с Овном, важно всегда поддерживать искру.

Овен