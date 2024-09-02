Телец, Дева и Козерог, найдите возможность выпустить пар без лишнего скандала, пишет Love 24.

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Телец

Приложите максимально усилий для того, чтобы не оказаться в центре скандала. Это не только испортит Тельцам репутацию, но и добавит лишних хлопот. Более того, придется приглушить внутреннее чувство справедливости.

Гороскоп для Тельцов

Дева

Неделя будет складываться таким образом, что окружение захочет затянуть вас в худшие ситуации. В один момент вы можете просто не выдержать и взорваться от злости. Однако стоит попытаться унять негативные эмоции, чтобы не начать "мини-войну" с близкими людьми.

Гороскоп для Девы

Козерог

У Козерогов на душе давно собралось немало обид на человека, который когда-то был довольно близким. На этой неделе им захочется открыто в глаза рассказать все, что накипело. Однако звезды рекомендуют воздержаться под поспешного решения и дождаться подходящего момента.

Гороскоп для Козерогов