Телець, Діва і Козоріг, знайдіть можливість випустити пар без зайвого скандалу, пише Love 24.

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Телець

Докладіть максимально зусиль для того, щоб не опинитись у центрі скандалу. Це не тільки зіпсує Тельцям репутацію, а й додасть зайвих клопотів. Ба більше, доведеться приглушити внутрішнє відчуття справедливості.

Гороскоп для Тельців

Діва

Тиждень складатиметься таким чином, що оточення захоче затягнути вас у найгірші ситуації. В один момент ви можете просто не витримати й вибухнути зі злості. Однак варто спробувати вгамувати негативні емоції, щоб не розпочати "мінівійну" з близькими людьми.

Гороскоп для Діви

Козоріг

У Козорогів на душі давно зібралось чимало образ на людину, яка колись була доволі близькою. Цього тижня їм захочеться відкрито в очі розповісти все, що накипіло. Однак зірки рекомендують утриматись під поспішного рішення та дочекатись слушного моменту.

Гороскоп для Козорогів