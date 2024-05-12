3 знака зодиака, которые летом будут переживать измену

Уже этим летом трех знаков зодиака ждет непростой период. Им придется переживать измену.

Весы, Дева и Овен. Именно этих знаков зодиака летом изменит любимый человек, передает Love 24.

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Весы

Представители этого знака могут быть особенно уязвимы этим летом. Весы уделяют большое значение стабильности и верности в отношениях. Впрочем, вскоре им придется пережить измену. Будет трудно воспринять тот факт, что доверие нарушено.

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Овен

Энергичные и страстные Овны летом могут испытывать болезненные эмоции в результате измены. Эти люди быстро реагируют на неверность. Это может привести к серьезным конфликтам.

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Дева

Девам будет особенно тяжело пережить измену. Они могут пытаться разобрать поминутно, почему так произошло. Будут нуждаться в поддержке и понимании в этот трудный период.

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