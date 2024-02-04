Какие 2 знака зодиака всегда критикуют партнеров

Часть людей готовы принять партнеров такими, как они есть. Между тем другие стремятся, а нередко и требуют изменений, постоянно критикуют.

Так, к критике любимого человека больше всего подвержены два знака зодиака. В частности, Дева и Скорпион, передает 24 Канал.

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Дева

Эти люди перфекционисты и прекрасные аналитики. Они очень требовательны и критикуют не только себя, но и партнеров. Всегда видят недостатки и пытаются их исправить.

Девы постоянно ищут идеал. При этом, их критика часто исходит из добрых намерений. Однако, может сильно ранить любимого человека.

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Скорпион

Рожденные под этим знаком зодиака аналитически мыслят и могут видеть мелкие детали, которые другие не замечают. Благодаря этому Скорпионы бывают очень критичными к партнеру, особенно, если считают, что он не соответствует их ожиданиям.

Эти люди могут выносить строгие выводы и требовать изменений, что приводит к напряжению в отношениях.

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