Так, до критики коханої людини найбільше схильні два знаки зодіаку. Зокрема, Діва та Скорпіон, передає 24 Канал.

До речі Ці 3 знаки зодіаку не вміють розмовляти в стосунках

Діва

Ці люди перфекціоністи й прекрасні аналітики. Вони дуже вимогливі й критикують не лише себе, а й партнерів. Завжди бачать недоліки й намагаються їх виправити.

Діви постійно шукають ідеал. При цьому, їх критика часто виходить з добрих намірів. Однак, може сильно ранити кохану людину.

Гороскоп для Дів

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Скорпіон

Народжені під цим знаком зодіаку аналітично мислять і можуть бачити дрібні деталі, які інші не помічають. Завдяки цьому Скорпіони бувають дуже критичними до партнера, особливо, якщо вважають, що він не відповідає їх очікуванням.

Ці люди можуть виносити суворі висновки та вимагати змін, що призводить до напруги в стосунках.

Гороскоп для Скорпіонів.