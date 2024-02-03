Так, три знаки зодіаку не вміють розмовляти в стосунках. Зокрема, йдеться про Риб, Рака, а також Козорога, передає 24 Канал.

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Риби

Рибам часто буває важко виразити свої почуття словами. Вони можуть бути схильні до уникання конфліктів і стримування своїх справжніх емоцій.

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Рак

Ці люди можуть бути дуже емоційними. Водночас боятися виражати свої почуття напряму, що може викликати непорозуміння в стосунках.

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Козоріг

Народжені під цим знаком зодіаку замкнуті та обережні у вираженні своїх почуттів. Це може негативно впливати на комунікацію в стосунках.

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