Кто из знаков зодиака прямо сейчас находится в токсичных отношениях

Именно сейчас некоторые из нас могут находиться в токсичных отношениях. Важно помнить, что никто не заслуживает насилия или психологического давления.

Телец, Козерог и Рыбы, токсичные отношения причиняют большой вред вашему психоэмоциональному состоянию, пишет Love 24. Подумайте наконец о себе.

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Телец

Вероятно, вы находитесь в отношениях с абьюзером. Партнер постоянно манипулирует, часто заставляет делать то, что вам вообще не по душе. Не терпите унижений. Поверьте, настоящая любовь еще обязательно будет.

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Весы

Вы едва ли не постоянно сталкиваетесь с буллингом или эмоциональным насилием. Не позволяйте никому использовать вашу уязвимость или подчинять своим желаниям. Помните, что вы заслуживаете уважения и любви.

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Рыбы

Вы склонны к самопожертвованию, и легко поддаетесь эмоциональному давлению в отношениях. Будьте внимательны к сигналам вашего внутреннего голоса, не игнорируйте красные флажки и не бойтесь просить о помощи.

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