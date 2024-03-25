Рак и Рыбы – оба знака по-своему интересные и глубокие, но порой им необходимо почувствовать одиночество, чтобы сосредоточиться на собственном внутреннем мире, пишет Love 24.

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Рыбы

Это мечтательные и эмоциональные люди, которые стремятся к спокойствию и много думают о своем внутреннем состоянии. Они могут чувствовать, что лучший способ найти себя – это быть одиноким, избавившись от риска разрушительных воздействий внешнего мира.

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Рак

Эти эмоциональные люди часто предпочитают одиночество. Раки нуждаются в личном пространстве. Им нужно время, чтобы найти гармонию в собственных чувствах и мыслях.

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