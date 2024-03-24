Так, Овен, Дева и Рак чаще всего испытывают ухудшение самочувствия вследствие проблем в личной жизни, передает Love 24.

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Рак

Проблемы в отношениях, которые возникают у Рака, могут повлиять на его эмоциональное состояние и общее состояние здоровья. Это приводит к стрессу. Кроме того, может вызвать проблемы со сном и не только.

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Дева

Эти люди часто переживают даже по мелочам. Они сильно реагируют на неудачи в отношениях, стрессируют, что негативно отражаться на их здоровье.

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Овен

Овны, которые часто резко реагируют на конфликты и проблемы в отношениях, могут испытывать чрезмерное напряжение. Это приводит к проблемам со сном и ухудшению самочувствия.

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