Самые большие лжецы: 3 знака зодиака, которые чаще всего говорят неправду

Психологи говорят, что все люди способны говорить ложь в кое-каких ситуациях. Но некоторые этому подвержены больше, чем другие. Особенно в отношениях.

Это характерно Овнам, Козерогам и Водолиям. Их можно подхватить на лжи как в мельчайших вещах, так и в масштабных. Потому что очень любят все преувеличивать.

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Овен

Овен может рассказывать несколько раз одну и ту же историю, и каждый раз будет другая версия событий. А когда ему об этом сказать, придумает ответ в считанные секунды. Это связано с тем, что Овнам нравится украшать события. Партнеров это часто злит.

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Козерог

Козероги иногда недоговаривают своим партнерам всей правды о себе. Где-то умолчат, где-то врут и так и живут. Они не хотят выглядеть плохо в глазах других людей. Потому и решаются говорить ложь, чтобы всегда быть на высоте.

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Водолей

Некоторые Водолеи могут изменять своему партнеру и думают, что никто не догадается. А потом придумают 100 причин, почему они так поступили. Это характерно не всем представителям этого знака, но от некоторых следует этого ожидать.

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