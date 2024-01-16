3 знака зодиака, которые будут чаще всего обманывать партнера в год Дракона

В год Дракона некоторые люди могут часто обманывать любимых. Более того, кое-кто пойдет налево.

Овен, Лев и Близнецы. Именно эти знаки в 2024-м могут нередко обманывать партнера или партнершу, передает 24 Канал.

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Овен

Рожденные под этим знаком зодиака очень вспыльчивы. Нередко они могут сначала делать, а потом думать. Астрологи отмечают, что в год Дракона Овны часто могут обманывать любимого человека.

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Лев

В 2024 году Львы отважатся на измену. Они прыгнут в гречку, а потом постараются все скрыть. Однако, не остановятся, – продолжат ходить налево и врать.

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Близнецы

В этом году Близнецы могут часто обманывать любимого человека. Впрочем, вероятно, будут иметь на это веские причины.

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