Разведутся уже к концу лета: астрологи назвали 3 знака зодиака
Звезды предсказывают, что представители трех знаков зодиака могут развестись уже к концу лета. Еще есть шанс спасти все, впрочем, придется поспешить.
Овны, Скорпионы и Близнецы. В августе ваша личная жизнь может сильно измениться, пишет 24 Канал.
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Овен
Не откладываете в длинный ящик разговор со своим партнером. Решитесь и поговорите о наболевшем. Возможно, достаточно мучить друг друга и разорвать отношения.
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Скорпион
По словам астрологов, этот знак зодиака больше всего склонен к разводу. Если хотите сохранить отношения, перестаньте давить на любимого человека. Позвольте ему наконец-то быть собой. В противном случае можете потерять все.
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Близнецы
К концу лета вы можете узнать, что любимый человек изменяет. Однако, не вините себя во всем. Соберитесь с мыслями и эмоциями, спокойно обсудите все и примите решение. Звезды предсказывают, что впереди вас ждет настоящая любовь.
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