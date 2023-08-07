Разведутся уже к концу лета: астрологи назвали 3 знака зодиака

Звезды предсказывают, что представители трех знаков зодиака могут развестись уже к концу лета. Еще есть шанс спасти все, впрочем, придется поспешить.

Овны, Скорпионы и Близнецы. В августе ваша личная жизнь может сильно измениться, пишет 24 Канал.

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Овен

Не откладываете в длинный ящик разговор со своим партнером. Решитесь и поговорите о наболевшем. Возможно, достаточно мучить друг друга и разорвать отношения.

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Скорпион

По словам астрологов, этот знак зодиака больше всего склонен к разводу. Если хотите сохранить отношения, перестаньте давить на любимого человека. Позвольте ему наконец-то быть собой. В противном случае можете потерять все.

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Близнецы

К концу лета вы можете узнать, что любимый человек изменяет. Однако, не вините себя во всем. Соберитесь с мыслями и эмоциями, спокойно обсудите все и примите решение. Звезды предсказывают, что впереди вас ждет настоящая любовь.

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