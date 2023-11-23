5 знаков зодиака, которым изменят в декабре: есть ли в списке вы

В последний месяц 2023-го пяти знакам зодиака, вероятно, придется пережить измену. Будьте внимательны и осторожны, особенно если увидите красные флажки.

Так, Овен, Телец, Стрелец, Весы и Близнецы, уже в ближайшие недели любимый человек может прыгнуть в гречку. Впрочем, многие из вас узнают об этом далеко не сразу, пишет 24 Канал.

К слову Пойдут налево: 5 знаков зодиака, которые предадут в декабре

Овен

Часть людей за постоянной рутиной начинают терять ту сильную связь, которая была в начале. Вашего партнера или партнершу может привлекать еще кто-то. Однако измена – сознательный выбор.

Гороскоп для Овнов

Телец

Близкий сердцу человек уже в декабре может пойти налево. Да, вам будет тяжело воспринять эту правду. Однако, решите для себя, готовы ли с таким мириться или лучше разорвать отношения.

Гороскоп для Тельцов

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Стрелец

Возможно, вам уже приходилось переживать измену. Партнер или партнерша обещали, что больше этого не повторится. Впрочем, в декабре, вероятно, еще раз не сдержат своего слова.

Гороскоп для Стрельцов

Весы

Вы всегда стремитесь к гармонии, балансу, взаимоуважению и поддержке. Однако не все люди имеют одинаковые ценности и приоритеты. Партнер или партнерша могут изменить.

Гороскоп для Весов

Близнецы

В последнее время любимый человек мог долго задерживаться на работе, затем уверял, мол, море срочных задач. Вас могут обвинить в "параной". Однако это совсем не отрицает тот факт, что партнер или партнерша ходят налево.

Гороскоп для Близнецов