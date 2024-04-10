Какие 2 знака зодиака уже в апреле вернутся к бывшим

Уже к концу месяца два знака зодиака вернутся к бывшим. Попробуют начать все с чистого листа.

Так, Дева и Овен в ближайшие недели могут вернуться к своим экс-партнерам. Некоторым даже удастся построить крепкие отношения, пишет Love 24.

К слову 3 знакам зодиака повезет в любви на следующей неделе: есть ли среди них вы

Дева

Уже на следующей неделе судьба вас сведет с человеком, которого любили больше всего на свете, или до сих пор любите. Чувства усилятся.

Решитесь попробовать еще раз. Поверьте, если этого действительно хотят двое, все получится.

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Овен

В апреле вы решитесь встретиться с дорогим сердцу человеком. Сделать это будет непросто. Впрочем, покажите, что настроены серьезно.

Ваши отношения имеют шансы на успех, однако, при условии, что двое над ними будете работать.

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